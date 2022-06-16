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    Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada

    İki sürücü arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında kavgayı ayırmak isteyen bir şahıs yumrukların hedefi olurken, o anlar kamerayla kaydedildi.
    • 16.06.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:03
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    Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada

    İstanbul Küçükçekmece D -100 yanyol üzerinde, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    DHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü, tekme-tokat minibüs şoförüne saldırdı

    Yumrukların hedefi oldu

    Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu.

    Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada

    Küçükçekmece de yol verme kavgası kamerada #1


    Küçükçekmece de yol verme kavgası kamerada #2

    Küçükçekmece de yol verme kavgası kamerada #3


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