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- Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada
Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada
İki sürücü arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında kavgayı ayırmak isteyen bir şahıs yumrukların hedefi olurken, o anlar kamerayla kaydedildi.
- 16.06.2022 - 10:09
- Güncelleme : 16.06.2022 - 11:03
İstanbul Küçükçekmece D -100 yanyol üzerinde, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü, tekme-tokat minibüs şoförüne saldırdı
Yumrukların hedefi oldu
Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu.
Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada