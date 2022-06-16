İki sürücü arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında kavgayı ayırmak isteyen bir şahıs yumrukların hedefi olurken, o anlar kamerayla kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece D -100 yanyol üzerinde, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü, tekme-tokat minibüs şoförüne saldırdı

Yumrukların hedefi oldu

Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu.

Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kamerada







