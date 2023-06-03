Küçükçekmece’deki düğün konvoyu magandalarına ceza yağdı Düğün konvoyu yapan araç sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Konvoya katılan 5 maganda yakalanırken, sürücülere toplamda 24 bin 680 lira para cezası kesildi.

İHA

İstanbul’un magandaları, bu kez bir düğün konvoyunda ortaya çıktı…

Küçükçekmece’de 27 Mayıs günü bir grup sürücü, konvoyda trafiği tehlikeye attı.

O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler didik didik incelendi

Paylaşımların gündem olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, görüntüleri detaylıca inceledi.

Plakadan kimlik tespiti yapan polis ekipleri, İ.Y., A.Y., H.C.Ç., M.O., ve A.A., isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Ceza yağdı

Şahıslara, “makas atmak” suçundan 4 bin 64 lira, “saygısızca araç kullanmak” suçundan 436 lira, “grup halinde giderken diğer araçların güvenle geçebileceği boşluğu bırakmamak” suçundan 436 lira olmak üzere toplamda 24 bin 680 lira cezai işlem uygulandı.

Şahıslar hakkında ayrıca, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.