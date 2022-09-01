Küçükçekmece'deki eve giren 2 şahıs 70 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı

Gözlerine kestirdikleri eve girerek 70 bin değerinde ziynet eşyası, dolar ve euro çalan şahıslar, ekiplerce yakalandı. Şahıslardan birinin 76 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de H.C. isimli şahsın evine giren iki şüpheli, evden ziynet eşyası çaldı.

Evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira, bin dolar ve 500 Euro parayı çalan şüpheliler, ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, iki şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla ikamet adresine girdiği belirledi.

Kendini kamufle etmek için başörtüsü taktı

Bir süre adreste kalan şüphelilerden eşkal bilgilerinden kimliği tespit edilen Z.S. isimli kadın şahsın, kamufle olmak için başörtüsü kullandığı görüldü. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 30 Ağustos tarihinde Arnavutköy ilçesinde Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

76 suç kaydı olduğu belirlendi

Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, şahsın “Mala Zarar Verme”, “Evden Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığı İhlali” suçları başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 76 adet suç kaydı tespit edildi.

"Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.