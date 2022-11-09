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    Küçükçekmece'deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti

    Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra ağızından köpükler gelerek fenalaşan 22 yaşındaki genç, yoğun bakım sürecinde hayatını kaybetti. Gencin ölümü, şüpheli olarak kayıtlara geçti.
    • 09.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:54
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    Küçükçekmece'deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti

    İstanbul Küçükçekmece'de 6 Kasım günü arkadaşlarıyla parkta sohbet eden 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, yemek yedi.

    Karaağaç, yemek yedikten sonra ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

    Özel araçla hastaneye kaldırıldı

    Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

    İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt’taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ölümü şüpheli olarak kaydedildi

    Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç’ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. 22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece’de defnedildi.

    "Sevdiğimiz bir kardeşimizdi"

    Olay hakkında konuşan gencin komşusu Nebi Kocatürk, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkı'nda fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum." dedi.

    Küçükçekmece deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti #1

    Küçükçekmece deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti #2

    Küçükçekmece deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti #3

    Küçükçekmece deki genç yemek yedikten sonra hayatını kaybetti #4


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