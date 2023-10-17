Küçükçekmece'deki restoranda silahlı çatışma İş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi, iş yerini uzun namlulu silahla taramaya başladı. Çalışanlar tarafından karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de dehşet dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, restorana giden 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Çatışma çıktı

Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişinin uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başlamasıyla, içerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti.

Gözaltına alındı

Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı.

Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)