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    Küçükçekmece'deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı

    Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokakta park halinde bulunan aracın lastiğini kesip kayıplara karıştı. Lastiğin kesilme anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 10:48
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    Küçükçekmece'deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı

    Dün gece saat 03.30 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir kişi sokağa girdi.

    Kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiklerini kesmeye başladı.

    KESİP KAÇTI

    Aracın lastiklerini kesen şahıs, koşarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Küçükçekmece'deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı VİDEO


    Küçükçekmece deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı #1

    Küçükçekmece deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı #2

    Küçükçekmece deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı #3

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