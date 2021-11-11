Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokakta park halinde bulunan aracın lastiğini kesip kayıplara karıştı. Lastiğin kesilme anları, kameraya yansıdı.

Dün gece saat 03.30 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir kişi sokağa girdi.

Kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiklerini kesmeye başladı.

KESİP KAÇTI

Aracın lastiklerini kesen şahıs, koşarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'deki şahıs, araç lastiği kesip kaçtı VİDEO









