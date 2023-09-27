Küçükçekmece'deki silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı Maskeli iki kişi tarafından motosiklet sürücüsüne düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okuldan dönen çocukların saldırıdan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde maskeli iki kişiden biri, sokakta karşılarından gelen seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etti.

Motosiklet sürücüsü Umut M., sırtından vurularak motosikletten düştü.

O anlar kamerada

Saldırganlar ise yürüyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde, maskeli iki kişiden biri karşıdan gelen motosiklete kurşun yağdırmaya başladı.

Motosikletli Umut M, ise aldığı mermi ile motosikletle birlikte yere düştüğü görüldü.

Şüpheliler aranıyor

O sırada sokakta yürüyen bir vatandaş ve okuldan gelen çocuklar ise panikle binanın kapısına doğru kaçtığı görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)