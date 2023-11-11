Küçükçekmece'deki yayanın kafasına çatı düştü Şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken 2 binada ve 2 iş yerinde hasar oluştu.

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de fırtına etkili oldu.

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çaptıktan sonra, kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü.

Yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binanın çatısından sarkan parçaları merdiven yardımı ile bulunduğu yerden aldı.

2 bina 2 dükkan zarar gördü

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 2 binanın dış cephesinde hasar oluşurken dairelerin bazılarının camlarının kırıldığı ve 2 iş yerinde de hasar oluştuğu görüldü.

"Binalar yıkılıyor zannettik"

Mahalle sakini "Biz bankamatikteydik, bir uğultu oldu. Binalar yıkılıyor zannettik. Çok korktuk, bir yaralı vardı. Hortum gibi uğultuyla dolu yağdı" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)