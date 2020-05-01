Kumar oynamak için gittikleri ormanda yakalandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alandaki konteynırda kumar oynayan 4 kişi, polis baskınıyla yakalandı.

Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine ışıkları yanan konteynıra baskın düzenledi.

4 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ CEZA

Yapılan baskında M.T., M.P., H.T. ve A.G. isimli 4 kişinin masada kumar oynadıkları tespit edildi. Polis 4 kişiyi kumar oynarken yakalarken, masada bulunan 800 TL’ye el koydu. Yakalanan 4 kişi hakkında adli soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralına uymamaktan her birine ayrı ayrı ceza kesildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şu ana kadar bir çok kumar operasyonu yaparken, operasyonların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.