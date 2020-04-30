Kumarhane baskınında saklandıkları yerler şaşkına çevirdi

Bursa'da polis ekipleri 2 kumarhaneye baskın düzenledi. Bir kumarhanede bir kişi mutfak tezgahının içine gizlenirken, diğerinde ise duşakabinin içerisinden 2 kişi çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

2 İŞ YERİNE BASKIN

Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı.

KUMAR OYNAYAN 40 KİŞİ

Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi, polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

2 KİŞİ DUŞAKABİNDEN, 1 KİŞİ DE MUTFAK TEZGAHINDAN ÇIKTI

Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi, banyoya girerek duşakabinin arkasına saklandı.

Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

Kumar baskınından duşakabine saklanarak kurtulmaya çalışmak- İZLE

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

2 iş yerinde bulunan 40 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım cezası kesilerek, iki iş yerinin işletmecisi de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli makamlara sevk edildi.