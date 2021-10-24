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    Kumkapı’da eğlence hastanede bitti

    Bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine içki şişeleri ve sandalyeler ile saldırdı. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 15:00
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    Kumkapı’da eğlence hastanede bitti

    İstanbul Kumkapı’da eğlence mekanında eğlenen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine sandalye, içki şişesi fırlatmaya başladı.

    3 YARALI

    Kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

    Kavgada ağır yaralanan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kumkapı’da eğlence hastanede bitti ViDEO

    SANDALYE VE ŞİŞELERLE SALDIRDILAR

    Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde tartışan iki grup üyelerinin birbirlerine şişe ve sandalye fırlattıkları görülüyor. Arbede esnasında yaralanan bir kişinin de yerde yattığı görülüyor.

    Kumkapı’da eğlence hastanede bitti #1

    Kumkapı’da eğlence hastanede bitti #2

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