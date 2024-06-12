Kurban Bayramı öncesi Bolu geçisinde tedbirler artırıldı Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak tatilcilerin oluşturacağı araç yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.

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DHA

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, denetimler artırıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve Karadeniz Bölgesi'ne gidecek olan tatilcilerin Ankara yönünde oluşturacağı yoğun araç trafiğine karşı il genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte ise 34 ekip ve 93 personelle polis ekipleri Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu geçişinde görev yapacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ise Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki yol güzergahı, kameralarla 24 saat izlenerek olası aksaklıklara karşı anında müdahale edilecek.

"Sürücülerin araç bakımlarını yaptırmalarını rica ediyoruz"

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, Bolu geçişinde yoğun bir trafik beklediklerini söyleyerek, "Okulların kapanması ve hemen ardından başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ankara ve Karadeniz yönüne yoğun bir trafik bekliyoruz. İl genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte 34 ekip 93 personelle gerekli tedbirleri aldık.

Sürücülerimizin mola vermelerini, dinlenmelerini ve araçlarının bakımlarını yaptırarak yola çıkmalarını rica ediyoruz. Mobil radarlarla hız denetimlerimiz, dron ile havadan denetim, EDS ve plaka tanıma sistemi gibi elektronik sistemler ile denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Emniyet şeridi uyarısı

Yılmaz, sürücülerden emniyet şeridini ihlal etmemeleri uyarısında bulunarak, "Yoğun trafikte rahatsızlanan vatandaşlarımız oluyor, kazalar meydana geliyor. Görevlilerin bu olaylara müdahale edebilmesi için emniyet şeridinin açık tutulması gerekiyor.

Denetimlerde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere hem mobil araçlarımızla hem havadan denetimler devam edecek. Kendi can ve mal güvenlikleri açısından vatandaşlarımızın emniyet şeridine araçlarını park ederek ihtiyaçlarını gidermelerini de doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)