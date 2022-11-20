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    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır'ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler

    Kurtlar Vadisi dizinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane sahnesi için kullanılan mekana polisler baskın yaptı. Dizideki sahneyi gerçek kumarhaneye çeviren işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.
    • 20.11.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 11:01
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    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır'ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler

    Kurtlar Vadisi çekiminde kullanılan kumarhane setini, gerçek kumarhaneye çevirdiler.

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalarda; Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığı belirlendi.

    Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

    Kurtlar Vadisi dizindeki kumarhaneye baskın yapıldı

    Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhanenin çekimlerinin yapıldığı iş yerine savcılıktan alınan izin üzerine baskın yapıldı.

    Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerindeki görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi.

    Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır'ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler ViDEO

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #1

    28 kişi gözaltına alındı

    Ekipler içerde bulunan 27 kumar müşterisi ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

    Kumar oynarken yakalanan şahıslara, toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #2

    İşletmeci hakkında adli işlem başlatıdı

    Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise "Kumar oynatmaya yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

    İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #3

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #4

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #5

    Kurtlar Vadisi dizindeki Çakır ın mekanını gerçek kumarhaneye çevirdiler #6


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