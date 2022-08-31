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Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında önce 4.7, ardından da 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgeden şimdiye kadar herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı yapılmadı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2022 - 13:11
- Güncelleme : 31.08.2022 - 13:40
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
Deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi…
Can ya da mal kaybı ihbarı yok
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 12.56'da yaşandı.
Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı yapılmadı.
İkinci deprem
Aynı bölgeden bir deprem haberi daha geldi.
13.10 sıralarındaki ikinci deprem, şiddeti 5.1 olarak kayıtlara geçti.
İkinci deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” denildi.