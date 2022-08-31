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Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında önce 4.7, ardından da 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgeden şimdiye kadar herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı yapılmadı.