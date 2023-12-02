Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde yangın çıktı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde, elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre sonra mutfak bölümüne sıçrayan yangında otelin etrafını dumanlar sardı.

Turistler ve personel tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ile personel tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)