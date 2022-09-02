Tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, benzerine az rastlanır bir olay yaşandı…

Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi.

Önce kurtardı, sonra dövdü

O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs, kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı.

Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dövmeye başladı.

Kuşadası’nda intihar etmek isteyen kişiyi ipten alıp, dövdü VİDEO



Hiçbir şey olmamış gibi gittiler

Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.