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    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni olan hırsız, suçüstü yakalandı.
    • 29.07.2022 - 07:41
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:11
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    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü

    Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi’nde mahalle sakinleri, bölgede bulunan bir trafo binasına şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis önce yanlış ihbar sandı

    Kısa sürede bölgeye gelen polis ve ADM Elektrik Dağıtım Firması ekipleri, trafonun kapısının kapalı olduğunu görünce ihbarı yanlış olarak değerlendirdi. Ancak ihbarcının ısrarla içeriye biri girdi demesi üzerine içeriden de özel bir düzenekle kapatıldığı belirlenen trafo binası, ADM ekipleri tarafından açıldı.

    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü - VİDEO

    Hırsız, 25 santimlik yerden çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre; içeri giren polis ekipleri, ilk etapta trafo binasının içinde kimseyi bulamadı. Normal şartlarda bir insanın girmesinin mümkün olmadığı trafonun ara bölmesinden kötü bir ter kokusu gelmesi üzerine normal bir insanın girmesinin mümkün olmadığı ara bölmeyi inceleyen ekipler, ilçeyi sürekli elektriksiz bırakan hırsızı burada yakaladı.

    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü #1

    "Kelepçe takmayacaksanız çıkarım"

    Oldukça pişkin ve bir o kadar da arsız görünen hırsız, polisin çık dışarı uyarısına “Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım” karşılığı verdi. Canını hiçe sayarak girdiği delikten zorlana zorlana çıkarılan hırsız, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü #2

    Binlerce insanı elektriksiz bıraktı, "Ne yaptım ki" dedi

    Vatandaşların tepki gösterdiği ve yaz sıcaklarının en etkili olduğu günlerde binlerce vatandaşı elektriksiz bırakan hırsızın, trafolardan elektrik aksamı ve bakır malzeme çaldığı öğrenildi. İlginç hırsızlık girişimi ve hırsızın yakalanma anları kameralara böyle yansıdı.

    Kuşadası’nda sık sık elektrik kesintisine neden olan hırsıza suçüstü #3


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