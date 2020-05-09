Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler

Kuşadası'nda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı.

YASAK, DENİZE GİRİŞİ ENGELLEMEDİ

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de bazı alışveriş dükkanları açıldı. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi'nde bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü.





























