Kütahya Domaniç Dağları'nda iglo keyfi

İHA

Kütahya'da kar yağışı fotoğraf tutkunlarını harekete geçirdi.

Fotoğraf tutkunu ve doğa sporları ile uğraşan Yasin Yavuz ve Mustafa Özyurt, Kütahya-Bursa il sınırında yer alan 1500 metre rakımlı Domaniç Dağı Topuk Yaylası mevkiinde kamp kurdu.

İKİ KAFADARIN İGLO KEYFİ

Birkaç gün süren yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen Domaniç Dağları'nda, iki arkadaş unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yaklaşık 2 metre kar kalınlığının olduğu bölgede, Eskimoların geleneksel evi olan igloyu inşa eden kampçılar, hem doğa ile iç içe vakit geçirdi hem de farklı bir deneyim yaşadı.