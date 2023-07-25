Kütahya’da aile içi şiddete ev yüzünden kurban gitti Baba ile iki oğlu arasında arbede çıktı, biri öldü, diğer ikisi hapse girdi. Kavganın, ölen kişinin kendisine ait evin satışını kabul etmediği için çıktığı öğrenildi.

DHA Aile arasında çıkan kavgada kan aktı… Önceki gün saat 06.00 sıralarıydı… Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde 31 yaşındaki Ali Çakır, babası Süleyman Çakır (51) ve kardeşi Enes Çakır (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bıçaklandı Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, baba ile diğer oğlu gözaltına alındı. Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayetle sonlanan tartışmanın ev satışı nedeniyle çıktığı öğrenildi. Borçları ödemek için evi satmak istedi İddiaya göre baba Süleyman Çakır’ın, oğlu Ali Çakır’a ait Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evini, borçlarını ödemek için satmak istediği, Ali Çakır’ın ise bunu kabul etmediği belirtildi. Babasıyla tartıştıktan sonra İnegöl’e dönen Ali Çakır’ın, sabaha karşı tekrar köye geri geldiği ve kardeşi Enes Çakır’la tartışmaya başladığı, bu sırada Ali Çakır’ın kardeşi Enes Çakır’ı bıçakla yaraladığı, bunun üzerine baba Süleyman Çakır’ın araya girdiği ve çıkan arbedede Ali Çakır’ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ile oğlu tutuklandı Baba ile küçük oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir çocuk babası Ali Çakır ise eşinin isteği üzerine Bursa’nın İnegöl ilçesi Yiğitköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.