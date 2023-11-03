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Kütahya'da araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest

Kütahya'da araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest Arkadaşıyla içki içtikten sonra yolda gördüğü araçlara ve ihbarla gelen polise, sopa ve bıçakla saldıran 48 yaşındaki Yılmaz Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.