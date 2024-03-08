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Kütahya'da av için gittiği dağda kalp krizinden öldü

Kütahya'da av için gittiği dağda kalp krizinden öldü Gediz ilçesinde Mehmet Uyanıker isimli vatandaş, domuz avı için gittiği dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sarraflık yapan ve çevresi tarafından çok sevilen Mehmet Uyanıker’in ani ölümü sevenlerini üzdü.