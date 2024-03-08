Kütahya'da av için gittiği dağda kalp krizinden öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde av meraklısı olan Mehmet Uyanıker, arkadaşı ile birlikte dün gece domuz avı için Doğancılar ve Pusatlar Köyü arasında bulunan dağlık alana gitti.
Arkadaşı yanında av köpekleri ile beraber domuz sürüsünün peşinden giderken Uyanıker, bir başka köpekle aracında kaldı.
Arkadaşını aradı
Aracında rahatsızlanan Uyanıker, arkadaşını arayarak durumu bildirmeye çalıştı.
Sonrasında aramalara cevap vermemesi üzerine av arkadaşı durumu Uyanıker’in çocuklarına bildirdi.
Çalışma başlatıldı
Çocuklarının haber vermesi üzerine Çavdarhisar 112 ekibi ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Jandarma ekipleri, Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasında takılı çip sayesinde yerini tespit etti.
Cesetle karşılaştılar
Belirlenen alana giden ekipler, aracın içinde şahsın cesedi ile karşılaştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Toprağa verildi
Uyanıker, ilçeye bağlı Dedeköy Mezarlığına defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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