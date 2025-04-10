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Kütahya'da bir şahıs bataklığa düştü

Kütahya'da bir şahıs bataklığa düştü Bataklığa düşen şahıs, ekiplerin zorlu çalışması ile kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.