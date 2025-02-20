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AA

Kütahya'da aile içi tartışmada kan aktı.

İl merkezinde bulunan baba evine giden Firdevs K. ile eve gelen eşi Yaşar K, arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Yaşar K, yanında getirdiği av tüfeğiyle tartıştığı eşi Firdevs K'ye ateş edip olay yerinden otomobille kaçtı.

3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Firdevs K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KULLANILAN TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olayı gerçekleştiren Yaşar K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sultanbağı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin şüphelinin otomobilinde yaptığı aramada, olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.