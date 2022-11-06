Kütahya'da cinayet şüphelisi, KPSS çıkışında yakalandı

Ekrem Yiğit, evinin önünde ölü bulundu. Polis; cinayet şüphelilerinden B.K.'yi KPSS sınavına girdiği okulun çıkışında, diğer şüpheliler M.Y. ve B.B.'yi ise ormanda yakalayarak gözaltına aldı.

Kütahya'da Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak’ta, bu sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin kimilği belli oldu

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit (34) olduğunu ve 43 U 0973 plakalı araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.

Polis, şüphelilerin M.Y. (38), B.B. (29) ve B.K. (29) olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri KPSS çıkışı yakalandı

Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavının çıkışında yakalandı.

3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Ölen, Ekrem Yiğit’in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; soruşturma sürüyor.





























