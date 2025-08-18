Kütahya'da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı Bir çocuğun, mahalleden su doldurmak için gelen çocuklara "Burası bizim mahalle, Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek bıçakla saldırdığı olayda, 2 çocuk yaralandı.