Kütahya'da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı

Bir çocuğun, mahalleden su doldurmak için gelen çocuklara "Burası bizim mahalle, Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek bıçakla saldırdığı olayda, 2 çocuk yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 19:08

Kütahya Gaybiefendi Mahallesi'nde belediye binası yakınlarında tepki çeken bir olay yaşandı...

Olayda, 18 yaşından küçük bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla tartıştı.

2 ÇOCUĞU BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

"Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sataşmada bulunduğu öne sürülen şüpheli, 2 çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı.

YARALI ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINDA

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.D. ve H.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

