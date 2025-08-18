Kütahya'da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı

Kütahya Gaybiefendi Mahallesi'nde belediye binası yakınlarında tepki çeken bir olay yaşandı...
Olayda, 18 yaşından küçük bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla tartıştı.
2 ÇOCUĞU BACAKLARINDAN BIÇAKLADI
"Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sataşmada bulunduğu öne sürülen şüpheli, 2 çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı.
YARALI ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINDA
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.D. ve H.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.