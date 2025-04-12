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İHA

Kütahya'da bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra yokuş aşağı hareket etmeye başlayan araç, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi.

KAZAYI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olay esnasında yolda yaya ya da başka bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYDA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.