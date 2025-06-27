Kütahya'da elektrik akımına kapılan işçi yaşam savaşı veriyor

Kütahya merkez Yunus Emre Mahallesi'nde işçi Ş.B., inşaat halindeki binanın dış cephe kaplaması için iskele kurdu.
4. katta yaklaşık 1 metre yanında geçen elektrik hattına temas eden Ş.B. akıma kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Ş.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ş.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.