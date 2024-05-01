Kütahya'da eşi hakkında dedikodu yapan esnafı öldürdü: Adliyeye çelik yelekle getirildi Bir esnafın eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrenen yaşlı adam av tüfeğini alarak kuaför sahibini ve müşterisine silahla saldırarak ölümüne neden olurken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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DHA

Korkunç cinayetin adresi Kütahya...

Dün saat 17.00 sıralarında mahallede oturan Rıfat Kavuk, iddiaya göre, eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan'ın iş yerine gitti.

Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Kavuk, dükkandan ayrılıp evine döndü.

2 kişi hayatını kaybetti

Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle geri gelen Rıfat Kavuk, Arslan ve Erden'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, Arslan ve Erden olay yerinde hayatını kaybetti.

O anlar kamerada

Kavuk'un av tüfeğiyle işlediği cinayetin görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerinin çalışmasıyla Rıfat Kavuk kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Kavuk'un emniyetteki ifadesinde, Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'i, eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Rıfat Kavuk, işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)