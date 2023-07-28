Kütahya'da evde kilitli kalan 1 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya’da, daire kapısı aniden kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada, içeride mahsur kalınca heyecanlı saatlar yaşandı. Eylül Ada, yapılan ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarılınca rahat bir nefes alındı.
Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan Feride Akdaş, dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada içeride kaldı.
Daire kapısını açamayan Akdaş’ın ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye, eve balkondan girdi
İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi.
Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride Akdaş, kızı Eylül Ada’ya ulaştı.
Sağlık durumu iyi
Eylül Ada’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anne ise yaşanan telaşın ardından kızına sarılarak, ekiplere teşekkür etti.