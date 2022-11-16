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    Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı

    Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • 16.11.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:13
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    Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'taki 2 katlı evde binanın 1'inci katındaki evde, iddiaya göre, gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

    Patlamada 55 yaşındaki Ahmet Yaşar, 58 yaşındaki eşi Emine Yaşar, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Yaşar ve 21 yaşındaki gelini Beyzanur Yaşar yaralandı.

    İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    2 kişinin durumu ağır

    Sağlık durumları ağır olan Süleyman ile eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da evde patlama: 2 si ağır 4 yaralı #1

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