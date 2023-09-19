Kütahya'da freni arızalanan otobüsün 6 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

AA
Kütahya merkez İstiklal Mahallesi'nde Ali İhsan Dürülü idaresindeki işçi servis otobüsü seyir halindeyken fren arızası sonucu kontrolden çıkarak 6 araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada otobüs şoförü ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)