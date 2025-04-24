Kütahya’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

DHA
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eşzamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A., H.A., İ.K., S.Y., T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA EROTİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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