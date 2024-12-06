Kütahya'da husumetlisine acımadı

DHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte köyünde yaşayan Ahmet Aksu, kahvehanede gördüğü husumetli olduğu Ramazan Tezcan’a saldırdı.

Aksu belinden çıkardığı bıçakla Tezcan’ı 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan Ramazan Tezcan ambulansla Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tezcan doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

2 GÜNLÜK HUSUMET

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Aksu ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Aksu, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Ahmet Aksu ve Ramazan Tezcan’ın 2 gün önce aralarında tartışma yaşandığı, bu nedenle birbirlerine husumet beslediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.