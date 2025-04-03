Kütahya'da ihtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri devriye görevi sırasında plakasız motosikletle seyir halindeki B.İ.'ye dur ihtarında bulundu.
17 yaşındaki sürücü yoluna devam ederken polis ekipleri de peşine düştü.
Takip sırasında kurusıkı tabanca düşüren B.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı.
Üzerinde başka bir kurusıkı tabanca daha ele geçirilen sürücü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
100 BİN LİRA CEZA
Plakasız motosikletin sahibi ile ehliyetsiz sürücü B.İ.'ye dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, abart egzozlu araç kullanmak gibi suçlardan toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet de trafik polislerinin incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi.
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