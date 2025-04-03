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Kütahya'da ihtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira ceza

Kütahya'da ihtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira ceza Kütahya'da trafik polislerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Biri takip sırasında düşürdüğü, diğeri üzerinde 2 tabanca ele geçirilen sürücü ile motosikletin sahibine 100 bin lira idari para cezası kesildi.