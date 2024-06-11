Kütahya'da kaza yapan sürücü otomobildeki yaralı kadını bırakıp kaçtı

DHA
Kütahya merkez Akkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, F.M.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada savrulan otomobiller park halindeki araca çarparak durdu.
Yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kaza sonrası kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan B.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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