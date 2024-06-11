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Kütahya'da kaza yapan sürücü otomobildeki yaralı kadını bırakıp kaçtı

Kütahya'da kaza yapan sürücü otomobildeki yaralı kadını bırakıp kaçtı Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan birinin sürücüsü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.