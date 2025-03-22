Kütahya'da köy evinde korkutan yangın

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde yürekleri ağza getiren bir yangın yaşandı.

Örencik köyünde iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale köye ait su tankeri ile köy halkı tarafından yapıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile Örencik Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iki katlı binanın üst katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.