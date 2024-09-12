Kütahya'da motosikletli gençlere çarpan kadın sürücü şoka girdi Otomobil ile çarpışan motosikletteki E.Ü. ile B.İ. yaralanırken, şoka giren N.Y. isimli kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.

DHA

Kütahya'da Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Dumlu Caddesi'nde 'U' dönüşü için manevra yapan 26 yaşındaki N.Y.'nin kullandığı 43 AET 316 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan 17 yaşındaki E.Ü.'nün kullandığı 43 AGF 327 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı B.İ. yaralandı.

KADIN ŞOKA GİRDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)