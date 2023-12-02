Kütahya'da muhtarlar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Kütahya'da iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D.'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Büyüyen olayda iddiaya göre Mehmet D., Harun Kara ve İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Yaranan Kara ile Akgül, sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akgül ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.