Kütahya'da öğrenciden öğretmene dayak

Bir öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen öğretmen, 5 gün ‘iş göremez’ raporu aldı. Gözaltına alınan öğrenci ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olan Remzi Özdemir, öğrencisi E.Ç. tarafından sınıfta darbedildi.

Özdemir'e 5 gün 'iş göremez' raporu verildi.

İFADESİNİ ALIP, SERBEST BIRAKTILAR

11. sınıf öğrencisi E.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Darp iddiası sonrası Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok ve sendika üyeleri, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak durumu tepki gösterdi.

“BU KÖTÜ VE ÜZÜCÜ OLAYLAR ARTIK SIRADAN GÖRÜLMEYE BAŞLANMIŞTIR”

Altınok, “Hepinizin de bildiği gibi, hemen her gün yaşanan, öğretmene uygulanan şiddet vakalarına üzülerek şahit olmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kasteden bu şiddet vakaları, eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir.

“İNSAN ONUR VE GURURUNU AYAKLAR ALTINA ALAN BİR ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTIR”

Kütahya Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde öğretmenimiz Remzi Özdemir’e öğrencisi tarafından uygulanan şiddet ve darp haberi bizleri derinden üzmüştür. Öğretmenimiz Remzi Özdemir, okulunda öğrencisi tarafından insan onur ve gururunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Öğretmenimiz Remzi Özdemir arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz.” diye konuştu.