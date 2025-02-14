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AA

Heimlich manevrası​​​​​​​ ve hızlı müdahale bir çocuğun daha imdadına yetişti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrenci, yere düştü.

Öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevlilerle veliler, önce çocuğa müdahale etmeye çalıştı.

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya ise daha bilinçli bir hamle ile Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak, nefes almasını sağladı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmen Seyfi Kaya'ya teşekkür etti.

Okulda yaşanan panik ve kurtarma anları, güvenlik kamerasınca görüntülendi.