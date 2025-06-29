Kütahya'da otelde yangın

Kütahya Servi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otelin zemin katında, yangın meydana geldi.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.