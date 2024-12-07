Kütahya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

İHA





Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çevreyolu Adliye Işıklı Kavşak'ta seyir halinde olan Süleyman D. idaresindeki kamyon, Ahmet G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.G. ile yanında yolcu konumunda bulunan Nesrin G. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

YOL TEMİZLENDİ

Kaza sonrası otomobil ile kamyondan savrulan parçalar ve camlar olay yeri incelemesinin ardından çevre temizlik işçileri tarafından temizlendi.