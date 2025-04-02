Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

DHA
Kütahya'nın Emet ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden otomobil sürücüsü Muhammet İ., otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Mustafa G. (49) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa G.'nin aracı boş araziye savruldu.
3 YARALI
Kazada, sürücüler ile Mustafa G.'nin aracındaki yolcu Z.G. (24) yaralandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış