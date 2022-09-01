Kütahya'da, selden etkilenen vatandaşların hasarı karşılanacak

Domaniç’te yaşanan sağanak sonrasında selin etkisi altında kalan Kırık köyünde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Vali Çelik, hasarların 15 gün içinde giderileceğini söyledi.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı köylerde su baskınlarına neden oldu.

Kırık köyünde, sel ve derenin taşmasıyla evleri su bastı, ekili alanlarda hasar oluştu. Ayrıca, bir araç sel sularının altında kaldı.

Vali Ali Çelik, köye gelerek AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

AA’nın haberine göre; selden dolayı altyapı, tarım ve hayvancılık alanlarında zarar gören vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve dere yatağındaki düzensizlikten yaşanan sel nedeniyle maddi hasar oluştuğunu söyledi.

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“10-15 gün içinde oluşan bu zararları karşılamış oluruz”

Olay sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız hasar tespiti yaptı. 10-15 gün içinde oluşan bu zararları karşılamış oluruz. Rabbim daha büyük afetlerden belalardan korusun." dedi.

“Dere yatağına tecavüzlerden çok uzak durmalıyız”

Bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Çelik, "Yüzyıllarca derelerin geçiş alanları olan alanlardan vatandaşlarımız uzak durmalı. Buralar yerleşim alanları değil. Dere yatağına tecavüzlerden çok uzak durmalıyız. Burada çok hızlı tespitler yapıp derelerin ıslahını sağlayacağız. Her yaşadığımız şeyden ders almalıyız. Doğaya uygun yaşam alanları kurma konusunda irademizi güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

AFAD İl Afet Eylem Planı kapsamında hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceklerini kaydeden Vali Çelik, "Umarım kısa sürede bu düzensizliklerden oluşacak risklerden şehrimizi köylerimizi kurtarırız." ifadesini kullandı.