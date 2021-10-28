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    Kütahya’da şüpheli araç durdurularak yapılan denetimde tarihi eser bulundu

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda 5 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:09
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    Kütahya’da şüpheli araç durdurularak yapılan denetimde tarihi eser bulundu

    Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir araç durdrurularak arama başlatıldı.

    TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheli Y.B.'nin  Kütahya girişinde durdrularak aracında yapılan inceleme sonucu, tarihi eser olduğu belirlenen 1 adet baykuş figürlü, 2 adet haç şeklinde metal obje, 1 adet sikke ve 1 adet gümüş zincire takılı obje ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam etmekte.

    Kütahya’da şüpheli araç durdurularak yapılan denetimde tarihi eser bulundu #1

    Kütahya’da şüpheli araç durdurularak yapılan denetimde tarihi eser bulundu #2

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