Kütahya'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

- Kütahya'da otomobil, tıra arkadan çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
- İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı ama sağlık görevlileri sürücünün öldüğünü belirledi.
- Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Şahmelek rampası mevkiinde seyir halinde olan İbrahim Aras (51) yönetimindeki otomobil, Ahmet İlçi idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Tırın altına giren otomobil, demir yığını haline döndü.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılıp sağlık personeline teslim edildi.
Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.