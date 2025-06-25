Kütahya'da tüp bayisinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı

Kütahya merkez Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki yollar polis ekiplerince tedbir amaçlı kapatılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

3'Ü AĞIR 8 YARALI

İlk belirlemelere göre iş yerinde çalışan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı ile yoldan geçen 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.