Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezine uyuşturucu veya uyarıcı madde getirebilecek şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç il merkezinde durduruldu.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 123.03 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

4 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.