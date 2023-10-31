Kütahya'da yarışmak için toplanan gençlere polisten nasihat: Sizden ricam kendinizi düşünün Modifiye tutkunu gençler yarış yapmak için bir araya gelince polise yakalandı. Ekipleri görünce kaçan iki sürücüye 6 bin TL para cezası uygulanırken, gençleri etrafına toplayan trafik polisi nasihatta bulundu.

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DHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, gece saatlerinde çok sayıda modifiyeli araç sürücüsünün yarış yapmak amacıyla toplandığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gelerek denetim gerçekleştirdi.

Kaçan sürücülere para cezası

Polisin geldiğini önceden fark eden 2 araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, firari gençleri kısa sürede yakaladı. Sürücülere 6 bin TL para cezası uygulandı.

"Kurallara uyun, başka bir şey istemiyoruz"

O esnada yarışmak için bir araya gelen gençleri etrafına toplayan trafik polisi, şu sözleri söyledi:

"Sizden ricam önce kendinizi düşünün. Alkollü direksiyona geçmeyin. Yarışmayın. Kurallara uyun arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz."

"Pist istiyoruz"

Öte yandan aralarında bulunan Kürşat Günaydın isimli bir genç, güvenli yarış ve hız yapabilecekleri bir pist istediklerini söyledi.

Günaydın, "Bu gençlerin haline bir bakın. Alim Başkanım, gerekeni yapmanızı arz ediyoruz. Gençler olarak 50-60'ar bin lira ceza ödüyoruz. Artık pist istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafik ekiplerinin kontrollerinin ardından yarışmak için toplanan sürücüler, bölgeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)